Robertu Waltlu hrvaško odlikovanje za izjemne zasluge

Ljubljana/Zagreb, 10. oktobra - Igralec, režiser in direktor Mini teatra Robert Waltl je prejel odlikovanje red hrvaškega pleterja za izjemne zasluge za hrvaško kulturo in pospeševanje slovensko-hrvaških odnosov. Odlikovanje mu je v torek izročil hrvaški predsednik Zoran Milanović, so sporočili iz Mini teatra.