Mladina o izstopu Logarja iz SDS (11. 10.)

Ljubljana, 11. oktobra - Grega Repovž v komentarju Janša in Logar vesta piše o izstopu Anžeta Logarja iz SDS. Avtor poudarja, da med prvakom SDS Janezom Janšo in Logarjem ni sovraštva, ampak se zgolj malo zbadata. Meni, da bosta tekmeca le do dneva volitev, dan po volitvah pa bosta koalicijska partnerja.