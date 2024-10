V Izoli zaradi spolnega nadlegovanja več žensk prijeli 19-letnika

Izola, 10. oktobra - Na izolski policijski postaji je med 2. in 7. oktobrom enajst žensk oddalo prijavo zoper neznanega mlajšega moškega, ki jih je na območju centra Izole zasledoval in nagovarjal k spolnim uslugam. V ponedeljek so moškega izsledili in ga pridržali. Sodnik je za 19-letnega državljana Kosova odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Koper.