V Movražu ukradel gasilska kombija in terensko vozilo

Koper, 10. oktobra - V noči na četrtek je tujec iz zaklenjenega gasilskega doma v Movražu ukradel dva gasilska kombija za prevoz oseb in terensko vozilo. Policisti so osumljenca že prijeli, našli pa so tudi gasilska vozila, ki jih gasilci ocenjujejo na več kot 50.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Koper.