Neurje Kirk v Franciji zahtevalo smrtno žrtev

Madrid/Lizbona, 10. oktobra - Ostanki oslabljenega tropskega ciklona Kirk, ki so v sredo z Atlantika dosegli zahodno Evropo, so najprej zajeli Portugalsko in Španijo, kjer je močan veter podiral drevesa. Nato je neurje doseglo Francijo, od koder poročajo o eni smrtni žrtvi. Težave zlasti v železniškem prometu Kirk danes povzroča tudi na jugozahodu Nemčije.