Unicef: Več kot 370 milijonov deklic in deklet po svetu posiljenih ali spolno zlorabljenih

New York, 10. oktobra - V svetu je bilo posiljenih ali žrtev spolnega napada več kot 370 milijonov deklet in deklic, so danes sporočili iz Sklada ZN za otroke (Unicef) pred mednarodnim dnevom deklic. Prva globalna ocena Unicefa glede spolnega nasilja nad mladoletniki pomeni, da je vsaka osma deklica žrtev spolnega nasilja.