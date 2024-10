Odbor OECD o potrošnikih v času digitalnega in zelenega prehoda

Pariz, 10. oktobra - Ministri so na prvem ministrskem srečanju odbora Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za potrošniško politiko sprejeli deklaracijo o varstvu in opolnomočenju potrošnikov v digitalnem in zelenem prehodu. Kot so poudarili na gospodarskem ministrstvu, sta digitalni in zeleni prehod spremenila navade potrošnikov.