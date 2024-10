Razpisi za gradnjo nasipov na Muri še letos

Ljubljana, 10. oktobra - Direkcija za vode bo na usklajenih odsekih visokovodnih nasipov na Muri v dolžini dobrih 20 kilometrov izvedla javna naročila za izbiro izvajalcev del. Do konca leta bodo izvedli naročila za odseke Krog-Petanjci in AC-Vučja vas. V začetku prihodnjega leta bodo izvedli še razpisa za del odseka Ljutomer in Razkrižje.