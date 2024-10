Boštjančič: Z odločnimi ukrepi do dostojnega življenja

Ljubljana, 10. oktobra - Pripravo državnih proračunih so po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča spremljale negotovosti glede varnosti, spoznanja o nezadostni konkurenčnosti in uvedba fiskalnih pravil. "Verjamem, da lahko z odločnimi ukrepi in z medsebojnim sodelovanjem gradimo družbo, v kateri bo imel vsak možnost za dostojno življenje in napredek," je dejal.