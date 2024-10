Na evropskih borzah previdno vzdušje

London/Pariz/Frankfurt, 10. oktobra - Indeksi na evropskih borzah so na začetku današnjega trgovanja večinoma obarvani rdeče. Vlagatelji so previdni in v pričakovanju najnovejših podatkov ameriškega ministrstva za delo o inflaciji v največjem svetovnem gospodarstvu. Ti bi namreč lahko vplivali na odločitev ameriške centralne banke glede nadaljnjih rezov obrestnih mer.