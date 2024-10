Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 12. oktobra - Pri založbi Sanje so izdali roman škotske pisateljice Ali Smith z naslovom Pomlad, pri založbi UMco pa delo izraelsko-ameriškega avtorja Odeda Galora Popotovanje človeštva s podnaslovom Izvori bogastva in neenakosti. Založba ZRC SAZU je poskrbela za izid dela Alme Bejtullahu Glasbeno in plesno delovanje žensk s priseljenskim ozadjem v Sloveniji.