Trump zavrnil možnost še enega predvolilnega soočenja

New York, 10. oktobra - Nekdanji predsednik in republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je v sredo dejal, da se ne namerava udeležiti še enega televizijskega soočenja z demokratsko protikandidatko in podpredsednico ZDA Kamalo Harris. Zavrnil je tako vabilo televizijske mreže Fox News kot televizije CNN, poročajo ameriški mediji.