Visokogorske planinske koče za letos zaprle vrata

Ljubljana, 10. oktobra - Z začetkom oktobra so še zadnje visokogorske koče zaprle vrata, medtem ko so sredogorske in nižje ležeče planinske koče prešle na zimski delovni čas. Na Planinski zvezi Slovenije zato priporočajo, da se večje skupine v kočah predhodno najavijo, hkrati pa tudi opozarjajo, da so koče v primeru slabega vreme lahko zaprte.