Ob svetovnem dnevu boja proti bolečini poudarek na razliki med spoloma

Ljubljana, 11. oktobra - Svetovni dan boja proti bolečini, ki ga obeležujemo danes, je namenjen ozaveščanju pacientov in opozarjanju na pomembnost obravnavanja bolečine. Letos je dan posvečen bolečini in razlikam med spoloma. Bolečina je neprijetna in zapletena osebna izkušnja, ki jo vsak človek doživlja na svojstven način, so sporočili iz zbornice zdravstvene nege.