Nogometaša Panathinaikosa našli mrtvega v bazenu

Atene, 10. oktobra - Iz Grčije prihajajo vesti o smrti branilca grškega nogometnega velikana Panathinaikosa Georgea Baldocka, ki je v še nepojasnjenih okoliščinah umrl v starosti 31 let, poročajo tiskovne agencije, med njimi dpa in AFP. V Angliji rojenega grškega reprezentanta so našli mrtvega v bazenu hiše, ki jo je imel v najemu v Glyfadi v južnih Atenah.