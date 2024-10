Erdogan danes na obisku v Tirani, v petek v Beogradu

Tirana, 10. oktobra - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan bo danes in v petek obiskal Albanijo in Srbijo, kjer naj bi okrepil gospodarske in diplomatske vezi z Balkanom, poročajo tuje tiskovne agencije. Tema pogovorov s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem bo po pisanju srbskih medijev tudi vojaško sodelovanje.