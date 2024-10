Cene nafte ob dogajanju na Floridi in Bližnjem vzhodu navzgor

Singapur, 10. oktobra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale. Navzgor jih je potisnilo povečano povpraševanje, do katerega je prišlo v luči priprav na orkan Milton, ki je nekaj pred 3. uro po srednjeevropskem času že udaril na obalo Floride, pa tudi zaradi skrbi pred omejitvami dobave, ki so posledica vse večjih napetosti med Izraelom in Iranom.