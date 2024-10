ZDA svarijo Izrael, naj v Libanonu ne ponovi uničenja v Gazi

Washington, 10. oktobra - ZDA so v sredo posvarile Izrael pred vojaškimi akcijami v Libanonu po vzoru tistih na območju Gaze, je po telefonskem pogovorom med ameriškim predsednikom Joejem Bidnom in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem sporočila Bela hiša. Kot so dodali, je Biden Netanjahuju dejal, naj čim bolj zmanjša škodo za civiliste v Libanonu.