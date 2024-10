Trump in Biden orkane izkoristila za medsebojni obračun

Washington, 10. oktobra - Predsednik ZDA Joe Biden je v sredo svojemu predhodniku in predsedniškemu kandidatu Donaldu Trumpu znova očital laganje glede pomoči prizadetim po orkanih Helene in Milton. Do Trumpovih izjav je bila kritična tudi njegova tekmica Kamala Harris. Trump je medtem na predvolilnem shodu v Pensilvaniji znova okrcal odziv Bidnove administracije na orkane.