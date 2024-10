Druga zmaga Kansai Heliosa

Domžale, 9. oktobra - Košarkarji Kansai Heliosa so dobili drugo tekmo lige Aba 2. Po zmagi v Zagrebu proti Cedeviti Junior v Zagrebu so bili uspešni tudi v prvem domačem dvoboju skupine A. V Domžalah so z 69:62 premagali črnogorski Teodo iz Tivta, ki je tako zabeležil drugi poraz, v prvem krogu je izgubil proti ekipi MZT Skopja.