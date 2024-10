Odbor DZ za kulturo zavrnil predlog SDS s priporočilom vladi glede kulturnega ministrstva

Ljubljana, 9. oktobra - V DZ so na nujni seji odbora DZ za kulturo, sklicani na zahtevo SDS, danes obravnavali predlog priporočila vladi za transparentno in zakonito delovanje ministrstva za kulturo. Predlog so poslanci z 9 glasovi proti in 5 glasovi za zavrnili. Iz koalicijskih in opozicijskih vrst je bilo slišati, da bi bile teme na seji primernejše za interpelacijo.