Zaradi učnih težav vedno več potreb po pomoči svetovalnih služb

Maribor, 10. oktobra - Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor še vedno opaža povečevanje potreb po njihovih storitvah, tudi zaradi specifičnih učnih težav. Tej tematiki so posvetili letošnji dan centra in ob tem izpostavili pomen prenosa znanj in veščin na učitelje in izvajalce pomoči v šoli. Zanje te dni prirejajo več delavnic.