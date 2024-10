Pirc Musar na vrhu Ukrajina-Jugovzhodna Evropa zagotovila nadaljnjo podporo Ukrajini

Dubrovnik, 9. oktobra - Slovenija podpira neodvisnost, suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine, je po vrhu Ukrajina-Jugovzhodna Evropa sporočila predsednica Nataša Pirc Musar. Sešla se je tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in mu zagotovila podporo, vse dokler bo potrebno. Na vrhu v Dubrovniku so voditelji sprejeli skupno deklaracijo.