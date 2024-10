New York, 9. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Stanje na borzah se je izboljšalo po neuspešnem začetku dneva, indeksa Dow Jones in S&P 500 pa dosegata rekordne vrednosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ceni nafte in zlata sta se znižali.