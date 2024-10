Članice EU z dogovorom o uporabi zamrznjenega ruskega premoženja za posojilo Ukrajini

Bruselj, 9. oktobra - Članice EU so danes dosegle dogovor o pravni podlagi, ki bo omogočila uporabo prihodkov od zamrznjenega ruskega premoženja za financiranje posojila Ukrajini, so sporočili s Sveta EU. Skupina G7 namerava Ukrajini posoditi do 45 milijard evrov, od tega naj bi EU prispevala do 35 milijard. Postopek se bo nadaljeval v Evropskem parlamentu.