V boju za vodilni položaj britanskih torijcev ostajata Jenrick in Badenoch

London, 9. oktobra - V boju za vodilni položaj v britanski konservativni stranki po današnjem glasovanju poslancev ostajata bivši minister za imigracije Robert Jenrick in nekdanja ministrica za gospodarstvo in trgovino Kemi Badenoch, potem ko je v tesni tekmi presenetljivo izpadel bivši notranji in zunanji minister James Cleverly.