Vodenje urada ZN za koordinacijo humanitarnih zadev bo prevzel Britanec Tom Fletcher

New York, 9. oktobra - Vodenje urada Združenih narodov za koordinacijo humanitarnih zadev (OCHA) bo prevzel britanski diplomat in akademik Tom Fletcher, so danes sporočili ZN. Na čelu organizacije, ki se spopada s številnimi izzivi, bo nasledil Martina Griffithsa, ki se je s položaja poslovil zaradi zdravstvenih težav.