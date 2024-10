Generalna skupščina ZN izvolila 18 novih članic Sveta za človekove pravice

New York, 9. oktobra - Generalna skupščina ZN je danes izvolila 18 novih članic Sveta ZN za človekove pravice, ki zaseda v Ženevi. Volitve za obdobje 2025-2027 so bile večinoma formalnost, saj so se države o kandidatkah vnaprej dogovorile v okvirju svojih regionalnih skupin - razen v skupini Azija-Pacifik, kjer je bilo za pet prostih mest šest kandidatk.