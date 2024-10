MZEZ ob orkanih Kirk v Evropi in Milton v ZDA poziva k previdnosti

Ljubljana, 9. oktobra - Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) državljane poziva k previdnosti zaradi orkanov Kirk in Milton, ki se z Atlantika približujeta Evropi oz. ZDA. K previdnosti pozivajo vse, ki se nahajajo na ogroženih območjih v ZDA ali na predvideni poti orkana, ki naj bi v Evropi prešel Španijo, Francijo, Nemčijo, Belgijo, Nizozemsko in Luksemburg.