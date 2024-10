V BiH po poplavah iščejo še štiri pogrešane

Mostar, 9. oktobra - Na območjih Jablanice in Konjica, ki so jih minuli teden prizadele katastrofalne poplave in plazovi, oblasti s pomočjo reševalcev iz več držav, tudi Slovenije, nadaljujejo iskanje pogrešanih oseb. Reševalci na območju občine Jablanica iščejo še štiri pogrešane. Po navedbah Radiotelevizije BiH je življenje izgubilo 22 oseb.