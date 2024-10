Na letališču v Cerkljah ob Krki uprizorili gasilsko-reševalno vajo za primer letalske nesreče

Cerklje ob Krki, 9. oktobra - Na letališču v Cerkljah ob Krki so danes izvedli gasilsko-reševalno vajo za primer letalske nesreče z razlitjem nevarnih snovi Letalo 2024. Namen vaje je bil vzdrževanje ravni usposobljenosti, preverjanje in poenotenje postopkov gašenja ter reševanja gasilskih in medicinskih ekip na omenjenem letališču.