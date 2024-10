S pop-up projektom proti spolnim stereotipom v družini in družbi

Ljubljana, 9. oktobra - Socialni marketing Iz principa bo s pop-up projektom - trgovino z igračami za fantke in punčke teden dni ozaveščal o vplivu spolnih stereotipov že v zgodnjem otroštvu. Družba s tem, ko so določena področja rezervirana za moške in določena za ženske, izgublja potenciale, je ob današnjem odprtju instalacije dejala psihologinja Mirjana Ule.