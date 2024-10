Na Kosovu začetek sojenja trojici za napad v Banjski

Priština, 9. oktobra - Na Kosovu se je danes začelo sojenje trem kosovskim Srbom, ki naj bi bili med odgovornimi za lanskoletni oboroženi napad na kosovske policiste v kraju Banjska na severu Kosova. Obtoženi so terorističnih dejanj in poskusa odcepitve. Njihovi odvetniki so napovedali vložitev zahteve za zavrnitev obtožnice in ugovora zoper dokaze.