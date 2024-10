V novomeški Krki odprli nov objekt Paviljon 3

Novo mesto, 9. oktobra - V novomeški farmacevtski družbi Krka so danes slovesno odprli nov objekt Paviljon 3, v katerem se na 9600 kvadratnih metrih razprostirajo mikrobiološki laboratorij, center za strokovno informatiko, prostori za izobraževanje in poslovni prostori oskrbne verige. Naložba je stala 20 milijonov evrov, končana je bila v dobrem letu in pol.