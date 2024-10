Ostanki tropskega ciklona Kirk prešli obale Zahodne Evrope

Lizbona, 9. oktobra - Ostanki oslabljenega tropskega ciklona Kirk so danes z Atlantika prešli obale Zahodne Evrope. Potem ko je neurje na Portugalskem prekinilo oskrbo z elektriko več kot 300.000 gospodinjstev in podiralo drevesa tudi v Španiji, je v Francijo prineslo močne vetrove in obilno deževje, zato so oblasti v 30 departmajih izdale oranžno vremensko opozorilo.