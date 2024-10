Gloria Kotnik: Vrhuncev bo kar nekaj, veselim se vsake tekme posebej

Ljubljana, 10. oktobra - Konec novembra bodo novo sezono svetovnega pokala odprli tudi člani alpskih disciplin v deskanju na snegu. Gloria Kotnik je v minuli na ekipni paralelni tekmi skupaj z Žanom Koširjem in drugim mestom prišla do najboljše slovenske uvrstitve, v letošnji pa se, kot pravi, veseli vsake tekme posebej in hkrati dodaja, da bo sezona dolga in naporna.