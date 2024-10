NSi zaradi sprememb pri omrežnini za nujno sejo odbora DZ za infrastrukturo

Ljubljana, 9. oktobra - V NSi zahtevajo nujno sejo odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bi obravnavali novosti glede omrežnine pri elektriki. Prepričani so, da je nov sistem obračunavanja omrežnine nepravičen, za povprečnega uporabnika pa tudi nerazumljiv. Agencijo RS za energijo in vlado pozivajo, da od novega načina obračuna odstopita.