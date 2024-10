V Stockholmu bodo razglasili dobitnika Nobelove nagrade za literaturo

Stockholm, 10. oktobra - V tednu razglasitve Nobelovih nagrad je danes nastopil čas za letošnjega dobitnika Nobelove nagrade za literaturo. Švedska akademija ga bo po tradiciji razglasila ob 13. uri na svojem sedežu v švedski prestolnici. Ime ostaja skrivnost do zadnjega, ugibanj pa je veliko. Med možnimi prejemniki se omenjajo Can Xue, Haruki Murakami in Margaret Atwood.