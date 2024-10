Občina Radlje ob Dravi s številnimi projekti v smeri trajnostnega razvoja

Radlje ob Dravi, 9. oktobra - Občina Radlje ob Dravi, ki je širše poznana po prvem javnem biološkem bazenu pri nas in podpori sonaravnemu gozdarjenju, nadaljuje s prizadevanji za trajnostni razvoj. Načrtuje nove turistične in druge produkte ter širi trajnostne zasaditve. Eden od projektov, ki so jih predstavili danes, je tudi zasaditev dreves na nekdanjem smučišču v Vuhredu.