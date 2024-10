Na konferenci o pomenu kmetijstva in gozdarstva v zamejstvu

Ljubljana, 9. oktobra - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić ter minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon sta se danes v Ljubljani udeležila Konference slovenskega kmetijstva in gozdarstva doma in po svetu. Izpostavila sta pomen ohranjanja kmetijstva v zamejstvu, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti mladim.