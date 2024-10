Petrol tudi v drugo neuspešen z ustavno pobudo glede omejitve marž

Ljubljana, 9. oktobra - Petrol tudi v drugo ni uspel s pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti uredb o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katerimi je vlada trgovcem z gorivi med drugim omejila marže. Ustavni sodniki so izpostavili Petrolove poslovne rezultate in zapisali da trditve podjetja o "bistveno zmanjšani solventnosti in likvidnosti" niso izkazane.