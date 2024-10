Poročilo odgovornost za nesrečo trajekta Lastovo pripisuje prvemu možu Jadrolinije

Reka, 9. oktobra - Hrvaško ministrstvo za pomorstvo, promet in infrastrukturo je v osnutku poročila o nesreči trajekta Lastovo, v kateri so avgusta umrli trije ljudje, odgovornost pripisalo predsedniku uprave Jadrolinije Davidu Sopti. Ministrstvo pristnosti ugotovitev, ki so jih mediji objavili v torek, ni potrdilo, pomorščaki pa pričakujejo razrešitev Sopte.