Škofljica/Ig, 9. oktobra - V ponedeljek so odprli novo pediatrično ambulanto Škofljica-Ig. Potreba po novi ambulanti za otroke in šolarje je bila v obeh občinah že vrsto let akutna, zato je njeno odprtje velika pridobitev za lokalno skupnost in zdravstveno oskrbo otrok obeh občin. Hkrati je rezultat uspešnega sodelovanja občin in županov, so sporočili z Občine Škofljica.