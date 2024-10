Orban v Evropskem parlamentu: EU se mora spremeniti

Strasbourg, 9. oktobra - Madžarski premier Viktor Orban je danes v Evropskem parlamentu poudaril, da se mora EU spremeniti. V govoru v Strasbourgu je kot glavne teme izpostavil konkurenčnost, migracije in krizo schengna. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in številni evropski poslanci so bili medtem kritični do Budimpešte.