Policija našla puško, s katero je v Kerinovem Grmu streljal 26-letnik

Krško, 9. oktobra - Krškim policistom je uspelo najti puško, s katero je v ponedeljek zvečer v Kerinovem Grmu v občini Krško streljal 26-letnik. Našli so jo v torek popoldne v gozdu med Gorico in Drnovim, več kilometrov stran od Kerinovega Grma, kamor jo je 26-letnik skril po streljanju, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.