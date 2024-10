Petrol s švicarskim Axpom sklenil dogovor o dolgoročni dobavi elektrike

Ljubljana, 9. oktobra - Skupina Petrol je podpisala dogovor o nakupu električne energije s švicarskim proizvajalcem in trgovcem z elektriko Axpo. Gre za petletni dogovor, dobavljena elektrika pa bo namenjena podpori osnovnim dejavnostim Petrola in tudi dolgoročni oskrbi poslovnim odjemalcem v Sloveniji, so danes sporočili iz Petrola.