Ljubljanska borza dopoldne malenkost pod izhodiščem

Ljubljana, 9. oktobra - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP dopoldne izgubil 0,02 odstotka. Indeks navzdol potiskajo delnice NLB, ki se gibljejo 0,41 odstotka nižje. Dražijo se delnice Cinkarne Celje in Save Re, slednje so tudi najprometnejše. Preostale delnice so za zdaj pri izhodišču.