Civilna iniciativa ob podpori laškega župana zahteva dokončanje kolesarske povezave Celje-Laško

Laško, 9. oktobra - Kolesarska povezava med Celjem in Laškim še vedno ni v celoti zgrajena, zapleta se s preostankom načrtovane poti med Tremerjami in Laškim. Dokončanje povezave zahtevajo občani ob trasi, ki so se združili v civilno iniciativo. Njena prizadevanja podpira tudi laški župan Marko Šantej, ki se bo s pristojnimi na vladni strani sestal 23. oktobra.