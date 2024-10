V Ljubljani začetek oblikovalskega festivala BIG Design 2024

Ljubljana, 10. oktobra - V Ljubljani bo od danes do sobote potekal festival BIG Design 2024, ki bo povezal oblikovalce, ljubitelje kakovostnega oblikovanja in uporabnike. Ulice in trgi bodo postali živahna galerija z oblikovalsko okuševalnico Eat & Drink Design, na festival prihajajo tudi velika svetovna imena oblikovanja.