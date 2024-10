Demokracija o koaliciji (10. 10.)

Ljubljana, 10. oktobra - Gašper Blažič v komentarju Čas nujnih administrativnih ukrepov piše o koaliciji. Avtor meni, da ta širi prostor cenzure in preganjanja drugače mislečih pod pretvezo plemenitih ciljev. Poudarja, da so tudi zato septembra potrdili predlog novega zakona o javnem redu in miru, ki naj bi v prihodnje sankcioniral javno poveličevanje nacizma in fašizma.